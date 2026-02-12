Президент Украины Владимир Зеленский отрицает, что уволил Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента из-за коррупционного дела бизнесмена Тимура Миндича.

Об этом он заявил в интервью изданию The Atlantic.

По словам главы государства, у него были на то свои причины.

"Я не уволил Андрея Ермака из-за расследования коррупции. У меня были на это свои причины", – заявил он.

Журналист издания Саймон Шустер пишет:

"Годами Зеленский сопротивлялся давлению со стороны правительства США и многих своих ближайших союзников в Украине, чтобы уволить своего руководителя аппарата (ОП - Ред.) Андрея Ермака, который был главным переговорщиком от Украины. Властная фигура со склонностью к напыщенности, Ермак враждовал с рядом западных дипломатов и почти со всеми в окружении Зеленского".

Отмечается, что прошлой осенью, в день обысков в доме Ермака следователями Национального антикоррупционного бюро Украины, в рамках расследования коррупции, президент все же согласился уволить его.

В этом же интервью Зеленский заявил, что предпочитает продолжать войну, вместо заключения "плохой сделки" о мире в Украине.

О том, как работает система власти через месяц после "перезагрузки" и увольнения Ермака мы писали в отдельном материале.