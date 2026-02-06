Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак, который после обысков Национального антикоррупционного бюро был уволен, но так и не получил подозрения, находится в Киеве и проводит встречи с высокопоставленными украинскими чиновниками.

Об этом сообщается в расследовании "Украинской правды".

По данным журналистов, Ермак передвигается по столице с охраной и кортежем.

В январе он встречался с послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком, членом наблюдательного совета "Укрзализныци" и советником президента Александром Камышиным, а также ездил домой к секретарю СНБО и главе украинской делегации на переговорах с США и РФ Рустему Умерову.

Умеров заявил журналистам, что его разговор с Ермаком "носил общий характер: о жизни, работе, событиях в Украине".

1 февраля Ермак ездил на территорию санатория Конча-Заспа, который находится рядом с государственными дачами. По данным "Украинской правды", там он общался с президентом Владимиром Зеленским.

Также Ермак регулярно посещает подвальное помещение в государственном Дворце спорта. В один из таких моментов к нему приблизился журналист, увидев которого бывший чиновник сел в автомобиль и быстро уехал, не отвечая на вопросы. Руководитель отдела расследований газеты" Михаил Ткач зашел внутрь помещения и увидел зону отдыха, где транслировали советскую комедию "Джентльмены удачи".

Ранее "Украинская правда" сообщала, что после ухода Ермака с Банковой советник президента Дмитрий Литвин стал главным "генератором тревоги" для Зеленского. По словам источников издания, он внушает главе государства ложные опасения и пытается вмешиваться в процессы, к которым не имеет отношения.

Напомним, 23 января Ермак возобновил адвокатскую деятельность, которой занимался до прихода во власть.