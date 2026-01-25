Спустя четыре года Андрей Ермак возобновил адвокатскую деятельность
23 января 2026 года бывший глава Офиса президента Андрей Ермак возобновил адвокатскую деятельность.
Об этом свидетельствует информация Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Ермак не работал адвокатом с 20 февраля 2020 года, когда возглавил ОП.
До этого его практика длилась почти 25 лет.
Напомним, в конце ноября сразу после отставки с поста главы ОП Ермак дал комментарий газете New York Post и заявил: "Я отправляюсь на фронт и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек". При этом не уточнил, когда именно намерен отправиться на передовую.
Сразу после этого появились предположения, что с помощью мобилизации Ермак хочет уйти от уголовной ответственности. Однако, как заявили в Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре, подозрение он так и не получил, а значит, ответственность ему пока не грозит. В таких обстоятельствах уходить в армию нет смысла.
Кроме того, Министерство обороны в ответе на запрос народного депутата из фракции "Голоса" Ярослава Железняка заявило, что Ермак даже не пытался устроиться в ВСУ.