23 января 2026 года бывший глава Офиса президента Андрей Ермак возобновил адвокатскую деятельность.

Об этом свидетельствует информация Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Ермак не работал адвокатом с 20 февраля 2020 года, когда возглавил ОП.

До этого его практика длилась почти 25 лет.

Напомним, в конце ноября сразу после отставки с поста главы ОП Ермак дал комментарий газете New York Post и заявил: "Я отправляюсь на фронт и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек". При этом не уточнил, когда именно намерен отправиться на передовую.

Сразу после этого появились предположения, что с помощью мобилизации Ермак хочет уйти от уголовной ответственности. Однако, как заявили в Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре, подозрение он так и не получил, а значит, ответственность ему пока не грозит. В таких обстоятельствах уходить в армию нет смысла.

Кроме того, Министерство обороны в ответе на запрос народного депутата из фракции "Голоса" Ярослава Железняка заявило, что Ермак даже не пытался устроиться в ВСУ.