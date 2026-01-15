Бывший вице-премьер Алексей Чернышов назвал экс-главу Офиса Президента Андрея Ермака и скандального бизнесмена Тимура Миндича своими товарищами. При этом Ермака он назвал еще и кумом.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко с заседания ТСК в парламенте, где идет допрос Чернышова.

По словам нардепа, экс-вице-премьер сообщил, что был на дне рождения президента Украины Владимира Зеленского, праздновавшемся на квартире Миндича.

В то же время Чернышов отметил, что Андрей Ермак крестил его детей.

Гончаренко также заявил, что бывший министр энергетики и юстиции Герман Галущенко тоже знаком с Миндичем и бывал у него в квартире.

"Я знаком с Тимуром Миндичем. У нас дети в школе ходили в один класс… Мы виделись с ним. Говорили в том числе о погоде", - добавил Галущенко.

Ранее мы писали, что за Чернышова, который является фигурантом дела о коррупции в энергетики, внесли 51,6 млн гривен залога.

Напомним, экс-вице-премьера Чернышова подозревали в незаконном обогащении - получении 1,2 млн долларов из коррупционных средств, полученных по схемам в "Энергоатоме" (дело Тимура Миндича). По данным следствия, экс-чиновник был среди лиц, посещавших так называемую прачечную – место, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем.