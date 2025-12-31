Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили следствие по делу бывшего вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышова и еще пяти человек, касающегося махинаций с землей.

По данным следствия, Чернышов и чиновники Минрегиона помогли одному из столичных застройщиков незаконно захватить земельный участок в Киеве под строительство жилого комплекса. Землю оценили почти в пять раз дешевле, чтобы отдать государству минимальное количество квартир, что было предусмотрено инвестиционным договором. Разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

"Именно на такую сумму государство недополучило бы недвижимость в случае выполнения договоров. Этому помешал арест участка, наложенный по ходатайству НАБУ и САП", - заявили в НАБУ.

Взамен Чернышов получил скидку на покупку квартир в уже построенных ЖК на сумму более 14,5 млн грн.

"За успешную реализацию схемы застройщик вознаградил министра и назначенных им лиц значительной скидкой на квартиры в уже построенных жилых комплексах. С учётом этой скидки стоимость квадратного метра составляла от 1 тыс. до 8 тыс. грн при минимальной рыночной цене около 30 тыс. грн за кв. м. Таким образом, министр получил неправомерную выгоду в виде скидки на общую сумму более 14,5 млн грн", - говорится в сообщении.

В НАБУ уточнили, что на большую часть незаконно приобретённых квартир наложен арест.

Ранее мы сообщали, что также Чернышова подозревают в незаконном обогащении на 1,2 млн долларов из коррупционных средств, полученных по схемам в Энергоатоме. По этому делу он вышел на свободу под залог.