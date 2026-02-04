После отставки с должности руководителя Офиса президента Андрея Ермака советник президента Дмитрий Литвин стал главным "генератором тревоги" для Владимира Зеленского.

Об этом написала "Украинская правда" со ссылкой на источники на Банковой и в Верховной Раде.

"Возле президента всегда есть человек, который ему пи@дит, что все вокруг враги. Раньше этим занимался Андрей Борисович, сейчас – Литвин", - рассказали журналистам видные члены партии "Слуга народа".

По их словам, Литвин пытается вмешиваться даже в процессы, к которым не имеет никакого отношения: от изменения формулировок в юридических документах до влияния на кадровые назначения. В частности, он сорвал назначение мэра Черткова Тернопольской области Владимира Шматько главой Тернопольской ОВА, напомнив о его старом уголовном деле.

Летом народный депутат Марьяна Безуглая обвиняла Литвина в написании для президента "победных речей без признания реального положения дел", целью которых является "прикрытие генералов". Также она назвала Литвина "закомплексованным парнем, которого травили в школе, на всех работах, но когда он дорвался до ушей первого лица государства, стал отыгрываться на людях с азартом подростка, чья психика до сих пор хранит следы того буллинга".

Напомним, Ермак был уволен с должности главы Офиса президента в ноябре после обысков Национального антикоррупционного бюро Украины.