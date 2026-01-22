Национальная комиссия по стандартам государственного языка Украины объявила о начале общественного обсуждения проекта первой редакции новой версии украинского правописания.

Обсуждение стартует с 16 января 2026 года, а сам документ доступен для ознакомления в формате PDF на сайте ведомства.

При детальном изучении самого документа у общественности возникли вопросы. Согласно метаданным PDF-документа, файл был создан на компьютере заместителя главы Национальной комиссии Александра Мирончука, кандидата филологических наук по специальности "Украинский язык". При этом в параметрах файла указана языковая настройка ru-UA, то есть русский язык с украинской региональной маркировкой.

Кроме того, название файла "ukrayinskii prаvopis" было выполнено в транслитерации, соответствующей правилам русского языка, а не украинского (с точки зрения украинской транслитерации корректным вариантом было бы "ukrainskyi pravopys"). Таким образом проект документа, призванный устанавливать нормы украинского правописания, технически оформлялся с использованием русскоязычной среды.

Также некоторые пользователи обратили внимание, что документ создан в русскоязычной пиратской версии программного обеспечения Microsoft Office.

Ранее мы рассказывали, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) нашло необоснованные активы на 28 миллионов гривен у депутата одесского облсовета от партии "Батькивщина" Андрея Бабенко, который недавно накричал и прогнал с объекта строителей из-за того, что они слушали российскую музыку и говорили на русском языке.

А живущий в Канаде внук Степана Бандеры Стефко заявил, что для полного перехода украинцев на государственный язык нужна "вторая Буча".