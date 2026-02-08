Львовский футбольный клуб "Карпаты" отстранил своего капитана Дениса Мирошниченко, из-за того что тот говорил на русском во время мотивационной речи перед игроками.

Об этом сообщила пресс-служба клуба в своём телеграм-канале.

"В связи с действиями капитана Дениса Мирошниченко, которые имели место перед сегодняшним контрольным матчем против шведского ГАИС, команда выберет нового капитана", - говорится в сообщении.

Матч против ГАИС проводился 7 февраля. Момент, как Мирошниченко мотивирует сокомандников на русском, попал в прямую трансляцию.

"Давайте, ребята, осталось очень мало до игр. Максимальная концентрация и максимальная поддержка друг другу!" - говорит Мирошниченко в ролике.

После этого клуб снял его с должности капитана команды.

Сегодня стало известно, что новым капитаном "зелено-белых" избрали центрального защитника Владислава Бабоглу.

Напомним, уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что украинцы обязаны говорить на украинском языке везде, кроме собственного дома.

Ранее в соцсетях разгорелся языковой скандал вокруг олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Ярославы Магучих: её осудили за использование русского языка в быту.