Власти Азербайджана снесли памятник художнику Ивану Айвазовскому в городе Ханкенди в Карабахе (в Армении ранее назывался Степанакерт).

Об этом сообщают местные и российские издания.

Айвазовский родился в Крыму в армянской семье во времена Российской империи. Памятник снесли 29 июля в день его рождения.

Он был установлен в 2021 году при участии российских миротворцев.

Напомним, что Азербайджан сейчас конфликтует с Кремлем. В частности, Баку ждет, что Москва признает ответственность за катастрофу самолета Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане, которая произошла 24 декабря прошлого года. Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев считает, что напряженность в отношениях между Азербайджаном и Россией возникла именно после крушения рейса компании AZAL.

Подробнее о подоплеке конфликта Москвы и Баку мы писали в отдельном материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.