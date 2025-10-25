На заседании "коалиции желающих" в Лондоне поддержали призыв президента США Дональда Трампа остановить войну в Украине по линии фронта. Заявление подписали только три лидера - Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский.

Они исключили признание территориальных захватов России в Украине, поскольку "границы не могут изменяться силой". Напомним, Москва, по данным СМИ, требует передачи ей Донбасса, после чего согласна остановить огонь.

При этом в "коалиции" призвали к усилению санкций против России "вплоть до достижения справедливого и прочного мира для Украины" (то есть, Европа намерена усиливать санкции даже после остановки огня).

Далее заявляется, что финансировать Украину до 2027 года нужно за счет российских активов.

"Лидеры также выразили намерение удовлетворить срочные финансовые потребности Украины на 2026–2027 годы, в том числе проработать варианты использования полной стоимости замороженных российских суверенных активов", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

Кроме того в документе упомянуто намерение ввести войска в Украину после прекращения огня.

"После прекращения боевых действий планируется развертывание Многонациональных сил в Украине с целью обеспечить безопасность её неба и морей, а также способствовать восстановлению вооружённых сил страны", - говорится в заявлении (РФ, напомним, выступает против этого).

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский допустил, что Украина вскоре получит ракеты "Томагавк".