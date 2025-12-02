Китай впервые более чем за 30 лет введет налог на противозачаточные препараты и контрацептивы, включая презервативы. Налог составит 13% и призван повысить рождаемость в стране.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, Пекин пытается обратить вспять тенденцию к снижению рождаемости, которая угрожает замедлением экономического роста страны. Изменения вступают в силу в январе.

"В соответствии с недавно пересмотренным законом о налоге на добавленную стоимость (НДС) потребители будут платить 13%-ный сбор за товары, которые не облагались НДС с 1993 года, когда в Китае проводилась строгая политика одного ребенка и активно пропагандировался контроль рождаемости", – говорится в статье.

Поправка к закону о НДС также освобождает от налога услуги по уходу за детьми, ясли и детские сады, учреждения по уходу за престарелыми, службы поддержки инвалидов и службы, связанные с браком.

В материале отмечается, что население Китая сокращается уже третий год подряд. В 2024 году родилось всего 9,54 миллиона детей — почти вдвое меньше 18,8 миллиона, зарегистрированных почти десять лет назад, когда была отменена политика "одного ребёнка на семью", действовавшая с 1979 года для замедления роста населения и снижения нагрузки на ресурсы государства.

В ответ на тревожную тенденцию Пекин внедрил ряд мер по поддержке рождаемости: от предоставления денежных пособий до улучшения услуг по уходу за детьми и продления отпуска по уходу за детьми для родителей. Страна также выпустила рекомендации по сокращению числа абортов, не являющихся медицински необходимыми.

Однако в попытках повысить рождаемость Китай сталкивается со сложной проблемой: согласно отчету Института исследований народонаселения за 2024 год, Китай является одной из самых дорогих стран для воспитания детей; воспитание ребенка до 18 лет обходится примерно в 538 000 юаней (76 000 долларов США), и многие молодые люди не готовы платить эту цену в условиях медленной экономики и нестабильности на рынке труда. По мере изменения общественных ценностей китайцы предпочитают инвестировать в собственную стабильность и карьеру, а не в семейную жизнь.

Напомним, что по итогам 2022 года население Китая сократилось впервые за 60 лет.

А по состоянию на 2024 год Индия стала лидером мира по численности населения — ее оценивали в 1,442 миллиарда человек. На втором месте оказался Китай с 1,425 миллиарда жителей.