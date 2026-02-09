В обнародованных Минюстом США материалах по делу педофила Джеффри Эпштейна оказалось заявление о его смерти от имени правоохранительных органов, которое было написано за день до гибели финансиста в тюрьме.

Об этом сообщает Daily Mail.

Черновик пресс-релиза прокуратуры о смерти Эпштейна датирован 9 августа, тогда как официальная дата смерти - 10 августа, когда секс-преступника нашли повешенным в камере. По версии следствия, он свёл счёты с жизнью сам.

С гибелью Эпштейна есть и другие странности. Согласно тюремным документам, сотрудники одного из самых охраняемых федеральных центров содержания под стражей не провели необходимые проверки камеры Эпштейна и его самого ночью перед обнаружением его тела.

Камеры поблизости в ту ночь работали некорректно, поэтому не удалось установить точную хронологию последних мгновений жизни заключенного. До настоящего времени точное официальное время смерти педофила не установлено.

Из недавно опубликованных документов стало известно о существовании видео, на котором неопознанная фигура поднимается по лестнице близ его камеры. Кто это и связан ли он с Эпштейном, установить не удалось.

Ранее брат Эпштейна обвинил в его убийстве президента США Дональда Трампа.

