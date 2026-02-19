В Британии полиция задержала брата короля Великобритании, сына королевы Елизаветы II, экс-принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, который фигурировал в "файлах Эпштейна". Задержание произошло сегодня, в день рождения младшего брата Карла III.

Об этом сообщает The Telegraph.

Экс-принц, которому сегодня исполнилось 66 лет, задержан по подозрению в должностном преступлении за то, что делился с американским финансистом Джеффри Эпштейном конфиденциальной информацией, когда был торговым представителем Великобритании.

В заявлении полиции имя задержанного не раскрывается, говорится лишь о "мужчине в возрасте около 60 лет" и отмечается, что проходят обыски "по адресам в Беркшире и Норфолке".

Утром шесть полицейских машин были замечены в королевское поместье Сандрингем в графстве Норфолк, где живет Маунтбеттен-Виндзор.

Напомним, что в "файлах Эпштейна" были фото, как Эндрю стоит на коленях рядом с лежащей на полу женщиной и касается ее талии.

Между тем в октябре Эндрю отказался от титула герцога Йоркского из-за прохождении по делу Эпштейна. А в ноябре из-за связи Эндрю с Эпштейном Карл III лишил его всех титулов и приказал ему покинуть Виндзор.