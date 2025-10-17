Принц Эндрю отказался от титула герцога Йоркского из-за прохождении по делу педофила Джеффри Эпштейна.

Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

Издание пишет, что младший брат короля Великобритании Карла III принц Эндрю, обвиняемый в связях с американским секс-преступником Эпштейном, в том числе участии в изнасиловании, решил добровольно отказаться от титула герцога Йоркского после давления со стороны британского монарха.

Принц Эндрю также лишится членства в ордене Подвязки, который является высшим рыцарским орденом Великобритании, однако сохранит титул принца по праву рождения как сын королевы Елизаветы II.

Ранее Лондон уволил своего посла в США из-за связи с Эпштейном.

При этом одним из ключевых фактором для увольнения стало "предположение Мандельсона о том, что первое осуждение Джеффри Эпштейна было неправомерным и должно быть оспорено".

По информации издания, решение было принято "в свете дополнительной информации, содержащейся в электронных письмах" бывшего посла.

Также мы публиковали кадры протестов в Виндзоре, где противники президента США Дональда Трампа вывели на стену здания изображение Эпштейна и его жертвы.