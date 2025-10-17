Принц Эндрю отказался от титула герцога из-за дела Эпштейна – The Telegraph
Принц Эндрю отказался от титула герцога Йоркского из-за прохождении по делу педофила Джеффри Эпштейна.
Об этом сообщает британская газета The Telegraph.
Издание пишет, что младший брат короля Великобритании Карла III принц Эндрю, обвиняемый в связях с американским секс-преступником Эпштейном, в том числе участии в изнасиловании, решил добровольно отказаться от титула герцога Йоркского после давления со стороны британского монарха.
Принц Эндрю также лишится членства в ордене Подвязки, который является высшим рыцарским орденом Великобритании, однако сохранит титул принца по праву рождения как сын королевы Елизаветы II.
Ранее Лондон уволил своего посла в США из-за связи с Эпштейном.
При этом одним из ключевых фактором для увольнения стало "предположение Мандельсона о том, что первое осуждение Джеффри Эпштейна было неправомерным и должно быть оспорено".
По информации издания, решение было принято "в свете дополнительной информации, содержащейся в электронных письмах" бывшего посла.
Также мы публиковали кадры протестов в Виндзоре, где противники президента США Дональда Трампа вывели на стену здания изображение Эпштейна и его жертвы.