Один из самых заметных эпизодов в "файлах Эпштейна" связан с экс-принцем Британии Эндрю
Один из самых заметных эпизодов в новых файлах по делу Эпштейна, опубликованных минюстом США, связан с бывшим британским принцем Эндрю. В документах есть фотографии, на которых Эндрю стоит на коленях рядом с лежащей на полу женщиной и касается ее талии.
Об этом сообщает BBC.
По данным агентства, интерьер на снимках визуально похож на обстановку таунхауса Джеффри Эпштейна в Нью-Йорке.
Также опубликована переписка, в которой Эпштейн приглашает Эндрю на ужин с 26-летней женщиной.
В письмах от августа 2010 года Эпштейн писал, что она будет в Лондоне. Эндрю отвечал, что будет в Женеве "до утра 22-го, но будет рад ее увидеть", и просил передать ей свои контакты. Он также спрашивал, есть ли о ней "какая-либо другая информация, которая могла бы быть полезна".
В ответ Эпштейн сообщал, что женщине 26 лет, она русская, "умная, красивая, заслуживает доверия", и что у нее уже есть электронный адрес герцога.
Эта переписка велась спустя два года после того, как Эпштейн признал вину в склонении несовершеннолетней к сексуальным действиям.
После публикации новой порции файлов женщина, заявившая, что именно Эпштейн организовал ее поездку в Великобританию для встречи с членом королевской семьи, сообщила о намерении подать гражданский иск против Эндрю.
Это первый публичный случай, когда высказывается версия, что предполагаемый сексуальный контакт с принцем Эндрю мог произойти прямо в королевской резиденции - в 2010 году в Королевской Ложе в Виндзоре.
Эндрю уже ранее оказывался в центре скандалов, связанных с Эпштейном, и против него подавали иски. Недавно король Карл лишил своего брата титула и выселил его из резиденции на территории Виндзорского замка.
Сам Эндрю отрицает какие-либо правонарушения и утверждает, что не поддерживал контакты с Эпштейном после 2008 года, за исключением визита в Нью-Йорк в 2010 году, который он объяснял желанием окончательно разорвать отношения.
Ранее в Daily Mail писали, что секс-империя покончившего с собой в тюрьме Джеффри Эпштейна могла быть "медовой ловушкой КГБ-ФСБ".
На днях также появилась информация, что Билл Гейтс заразился венерическим заболеванием на вечеринке Эпштейна с участием девушек из России.