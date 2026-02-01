Один из самых заметных эпизодов в новых файлах по делу Эпштейна, опубликованных минюстом США, связан с бывшим британским принцем Эндрю. В документах есть фотографии, на которых Эндрю стоит на коленях рядом с лежащей на полу женщиной и касается ее талии.

Об этом сообщает BBC.

По данным агентства, интерьер на снимках визуально похож на обстановку таунхауса Джеффри Эпштейна в Нью-Йорке.

Также опубликована переписка, в которой Эпштейн приглашает Эндрю на ужин с 26-летней женщиной.

В письмах от августа 2010 года Эпштейн писал, что она будет в Лондоне. Эндрю отвечал, что будет в Женеве "до утра 22-го, но будет рад ее увидеть", и просил передать ей свои контакты. Он также спрашивал, есть ли о ней "какая-либо другая информация, которая могла бы быть полезна".

В ответ Эпштейн сообщал, что женщине 26 лет, она русская, "умная, красивая, заслуживает доверия", и что у нее уже есть электронный адрес герцога.

Эта переписка велась спустя два года после того, как Эпштейн признал вину в склонении несовершеннолетней к сексуальным действиям.

После публикации новой порции файлов женщина, заявившая, что именно Эпштейн организовал ее поездку в Великобританию для встречи с членом королевской семьи, сообщила о намерении подать гражданский иск против Эндрю.

Это первый публичный случай, когда высказывается версия, что предполагаемый сексуальный контакт с принцем Эндрю мог произойти прямо в королевской резиденции - в 2010 году в Королевской Ложе в Виндзоре.

Эндрю уже ранее оказывался в центре скандалов, связанных с Эпштейном, и против него подавали иски. Недавно король Карл лишил своего брата титула и выселил его из резиденции на территории Виндзорского замка.

Сам Эндрю отрицает какие-либо правонарушения и утверждает, что не поддерживал контакты с Эпштейном после 2008 года, за исключением визита в Нью-Йорк в 2010 году, который он объяснял желанием окончательно разорвать отношения.

Ранее в Daily Mail писали, что секс-империя покончившего с собой в тюрьме Джеффри Эпштейна могла быть "медовой ловушкой КГБ-ФСБ".

На днях также появилась информация, что Билл Гейтс заразился венерическим заболеванием на вечеринке Эпштейна с участием девушек из России.