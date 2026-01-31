В новых документах по делу покончившего с собой в тюрьме секс-преступника Джеффри Эпштейна всплыла его переписка с американским миллиардером Илоном Маском.

Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на опубликованные минюстом США материалы следствия.

Так, в письмах 2012 года Маск интересовался возможностью попасть на "самую безумную вечеринку" на острове Эпштейна и обсуждал детали перелёта. В одном из сообщений Эпштейн уточнял, на сколько человек нужен вертолёт, а Маск отвечал: "Вероятно, только для Талулы и меня". Речь, предположительно, шла об актрисе Талуле Райли, с которой он тогда состоял в браке.

Переписка датируется периодом, когда финансист Эпштейн уже был осуждён за вовлечение несовершеннолетних в проституцию и отбыл часть наказания.

В декабре 2012 года Маск вновь писал Эпштейну, находясь на острове Сен-Бартелеми неподалеку от его владений, и спрашивал о подходящем времени для визита. Эпштейн отвечал, что "для тебя у нас всегда найдётся место", и предлагал конкретные даты.

При этом, по имеющейся информации, неясно, состоялась ли эта поездка.

После появления этих сведений в прессе Илон Маск прокомментировал их в своей соцсети X, заявив, что у него было "очень мало переписки" с Эпштейном, и что он отклонял приглашения финансиста посетить его остров или летать на его самолёте.

"Никто не добивался публикации файлов Эпштейна настойчивее, чем я, и я рад, что это наконец произошло. У меня было очень мало переписки с Эпштейном, и я неоднократно отклонял приглашения посетить его остров или летать на его самолёте “Лолита Экспресс”, но я хорошо понимал, что отдельные письма могли быть неверно истолкованы и использованы недоброжелателями для очернения моего имени. Меня это не волнует, но меня волнует другое – чтобы мы хотя бы попытались привлечь к ответственности тех, кто вместе с Эпштейном совершал тяжкие преступления, особенно связанные с чудовищной эксплуатацией несовершеннолетних девушек", – написал владелец Tesla и Space X.

Напомним, в новых опубликованных файлах по делу Эпштейна много раз упоминается фамилия президента США Дональда Трампа.

Накануне появилась информация, что Билл Гейтс заразился венерическим заболеванием на вечеринке Эпштейна с участием девушек из России.