Брат короля Великобритании Карла III - Эндрю Маунтбеттен-Виндзор - покинул полицейский участок в деревне Эйлшем. Он был задержан в свой 66-й день рождения по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями в ходе расследования миллиардера Джеффри Эпштейна.

Об этом сообщает телеканал Sky News, публикуя фотографии, на которых видно, как он садится в машину в окружении охраны после выхода из полицейского участка.

Как выяснилось, в общей сложности он провел в участке примерно 12 часов.

О том, были ли ему предъявлены обвинения, пока неизвестно.

В заявлении полиции округа Темза говорится, что бывший принц Эндрю был освобожден, и расследование продолжается. Полиция также сообщила, что обыск по его адресу в Норфолке завершен, в то время как обыск по адресу в Беркшире все еще продолжается.

Отметим, что подозреваемых в королевстве задерживают на срок не более 24 часов. Затем им либо предъявляют обвинения, либо отпускают без предъявления обвинений.

Напомним, что в "файлах Эпштейна" были фото, как Эндрю стоит на коленях рядом с лежащей на полу женщиной и касается ее талии.

Между тем в октябре Эндрю отказался от титула герцога Йоркского из-за прохождения по делу Эпштейна. А в ноябре из-за связи Эндрю с Эпштейном Карл III лишил его всех титулов и приказал ему покинуть Виндзор.