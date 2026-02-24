В Лондоне арестовали, а вскоре отпустили под залог бывшего посла Великобритании в США и экс‑еврокомиссара Питера Мандельсона, который фигурирует в "файлах Эпштейна".

Об этом сообщает Sky News.

В понедельник лондонская полиция сообщила, что её сотрудники арестовали 72‑летнего мужчину в северном Лондоне. Имя подозреваемого традиционно не раскрывалось, однако СМИ быстро идентифицировали его как Мандельсона.

Следствие проверяет версию о том, что около 15 лет назад он мог передать конфиденциальные правительственные данные педофилу и финансисту Джеффри Эпштейну, а также лоббировать его интересы в американской сфере банковского регулирования.

В "файлах Эпштейна" содержатся электронные письма, свидетельствующие о том, что Мандельсон делился с американцем чувствительной для рынка правительственной информацией в 2009 году, когда занимал пост министра по делам бизнеса во время мирового финансового кризиса при тогдашнем премьер-министре Гордоне Брауне.

Отметим, что в декабре 2024 года премьер Кир Стармер назначил Мандельсона послом в США, а уже в сентябре 2025 последний был уволен из-за связей с Эпштейном.

СМИ пишут, что теперь из-за этой связи отставка грозит и Стармеру.

Ранее британская полиция задерживала еще одного фигуранта "файлов Эпштейна" - брата короля Эндрю.