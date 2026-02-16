Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что никогда не бывал на острове педофила Джеффри Эпштейна.

Об этом бизнесмен написал в своем Х.

"Если бы я когда-либо там был, Эпштейн этим бесконечно хвастался бы и использовал мой визит как способ побудить других приезжать, как он сделал, когда туда приехал Рид Хоффман (сооснователь сервиса LinkedIn - Ред.)", - заявил Маск.

Напомним, в "файлах Эпштейна" всплыла переписка обвиняемого в сексуальных преступлениях финансиста с Маском о возможной поездке на частный остров. В письмах 2012 года Маск интересовался возможностью попасть на "самую безумную вечеринку" на острове и обсуждал детали перелёта. Однако из документов неясно, состоялась ли поездка.

Отметим, что переписка датируется периодом, когда Эпштейн уже был осуждён за вовлечение несовершеннолетних в проституцию и отбыл часть наказания.

Между тем генеральный прокурор США Пэм Бонди опубликовала полный список знаменитостей, чьи имена встречаются в файлах Эпштейна. В списке указаны имена Дональда Трампа, Барака и Мишель Обамы, принца Гарри, Билла Гейтса, Вуди Аллена, Ким Кардашьян, Курта Кобейна, Марка Цукерберга и Брюса Спрингстина.