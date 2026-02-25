Основатель компании Microsoft Билл Гейтс извинился перед сотрудниками своего благотворительного фонда за связи с педофилом Джеффри Эпштейном. Он сознался, что имел романы в том числе с гражданками России.

Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

"У меня действительно были романы: один с российской игроком в бридж, которая встречалась со мной на мероприятиях по бриджу, и один с российской физиком-ядерщиком, с которой я познакомился по бизнесу", - сказал Гейтс во время внутреннего собрания своего фонда.

Романы возникли в 2010 и 2013 годах, когда Гейтс состоял в браке. Одной россиянке тогда было около 20 лет. По его словам, эти женщины не были связаны с осужденным педофилом.

Он добавил, что проводил время с Эпштейном, но подчеркнул, что не участвовал в его преступлениях.

"Я не делал ничего противозаконного... Было огромной ошибкой проводить время с Эпштейном", - сказал Гейтс.

Месяц назад СМИ со ссылкой на раскрытые "файлы Эпштейна" сообщили, что Гейтс заразился венерическим заболеванием на одной из вечеринок для элиты. После этого основатель Microsoft просил посоветовать ему антибиотики, которые он смог бы "тайно давать" своей жене Мелинде.

Напомним, Гейтс развелся с женой Мелиндой в 2021 году после 27 лет брака.