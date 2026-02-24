Турбьёрн Ягланд обвиняется в связях с Эпштейном. Фото – Фейсбук

Экс-генсек Совета Европы, бывший премьер Норвегии Турбьёрн Ягланд предпринял попытку самоубийства.

Об этом сообщает норвежский новостной портал iNyheter со ссылкой на источник.

Сообщается, что Ягланда госпитализировали неделю назад. Сейчас он в больнице, его состояние оценивают как тяжёлое.

Возможная причина – упоминание его имени в материалах Эпштейна.

Снимок заголовка на inyheter.no – Норвежский политик пытался самоубиться после вскрытия переписки с Эпштейном

 
Ранее новостной паблик U.S. Democratic Socialists писал, что 13 февраля Ягланд был арестован из-за его связи с американским секс-преступником Джеферри Эпштейном.

"Норвегия обвинила бывшего премьер-министра Торбьёрна Ягланда в "особо крупной коррупции", связанной с осуждённым торговцем людьми Джеффри Эпштейном. Норвежское правительство сделало этот шаг после того, как Совет Европы лишил Ягланда его дипломатического иммунитета, расчистив путь к предъявлению обвинения. Основанием для этого стали рассекреченные электронные письма, показывающие, что Ягланд планировал одиночные и семейные поездки по имениям Эпштейна в Париже, Нью-Йорке и Пальм Бич. Это произошло уже после того, как Эпштейн был осуждён в 2008 году за домогательство несовершеннолетней", – говориться в публикации.

Снимок иллюстрации к сообщению U.S. Democratic Socialists в Фейсбуке – Бывшего премьера Норвегии арестовали после вскрытия его переписки с Эпштейном

Напомним, в Норвегии будут судить сына кронпринцессы по подозрению в четырёх изнасилованиях.

Ранее по делу о связях с Эпштейном выпустили под залог экс-посла Британии в США.

