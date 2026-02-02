Полиция Осло задержала 29-летнего сына кронпринцессы Метте-Марит Мариуса Борга Хёйби. В окружном суде столицы Норвегии Осло сегодня будут слушать его дело с десятками пунктами обвинения.

Об этом сообщает норвежская пресса, в частности, NTB.

"Полиция Осло может подтвердить, что Мариус Борг Хёйби был арестован вечером в воскресенье по обвинению в нанесении телесных повреждений, угрозах холодным оружием и нарушении запретительного ордера суда", - заявил журналистам представитель правоохранителей.

Полиция ходатайствует о заключении Хёйби под стражу на четыре недели, аргументируя это опасностью повторных правонарушений.

Против Мариуса выдвинуты в общей сложности 38 обвинений, в числе которых изнасилование четырёх женщин, нападение на подругу и угрозы ей, повреждение её квартиры и преступления, связанные с наркотиками и вождением автомобиля. По версии следствия, часть преступлений была совершена, когда потерпевшие спали или находились в состоянии сильного опьянения. Обвинения в изнасиловании относятся к периоду с 2018 года, когда подозреваемый находился в официальной резиденции своих родителей в поместье Скаугум около Осло, до ноября 2024 года.

Сам Хёйби ранее заявлял, что действовал под воздействием кокаина и алкоголя и давно имеет проблемы с наркотиками.

Если мужчину признают виновным, он может получить более 10 лет тюрьмы.

Мариус и его мать

Отец Мариуса был наркодилером, имел за плечами уголовное преследование и тюремное заключение. В 2001 году его мать вышла замуж за наследного принца Хокона и таким образом Мариус вошёл в королевскую семью. Во вторых отношениях матери у него родились сводные сестра и брат.

Когда Мариусу было чуть больше 10, норвежцев умиляли его детские выходки.

Сейчас его мать связана с делом Джеффри Эпштейна. Как оказалось, она фигурирует в новых файлах скандального педофила, так как жила в его доме во Флориде и общалась с ним даже после выдвинутых обвинений в сексуальной эксплуатации людей.