Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в российских дронах, в частности "Шахедах", обнаружили индийские компоненты.

"Необходимо лишить россиян возможности получать компоненты из других стран и остановить убийства украинцев. Также покупка российских энергоресурсов – это финансирование войны, которое не способствует миру", - написал он.

Ермак репостнул статью Hindustan Times, в которой говорится, что Украина уже официально подняла этот вопрос перед правительством Индии и Евросоюзом после находки индийских компонентов еще в прошлом году.

Индийский МИД в ответ заявил, что "экспорт Индией товаров двойного назначения соответствует её международным обязательствам по нераспространению и основан на прочной национальной правовой и нормативной базе". Там пообещали провести проверку.

Президент Владимир Зеленский же сегодня утром, комментируя новые удары по Украине, призвал к санкциям и усилению давления в отношении покупателей российской нефти. То есть, Индии и Китая.

Напомним, что Индия отказывается разрывать торговые отношения с РФ и критикует угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины. Также от российской нефти не желает отказываться Китай.

Ранее Politico сообщало, что Евросоюз готовит санкции в отношении Китая из-за поддержки РФ в войне.