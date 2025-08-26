В Харькове руководство колонии превратило осужденных в рабов: разоблачены пытки и принудительный труд.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).

По информации ГБР, в колонии №25 осужденных заставляли работать бесплатно сверхурочно, а любой отказ карался унижениями и давлением. По данным следствия, начальник колонии Андрей Ольховский вместе со своими заместителями и оперативниками выстроили систему, где психологическое давление, шантаж, оскорбления и угрозы были нормой.

25 августа ГБР задержало пятерых должностных лиц учреждения. Кроме Ольховского, под подозрением его первый заместитель, дежурный помощник и двое оперативников. Все они получили подозрения в пытках, совершенных группой лиц. За это им грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, недавно мы писали, что в медицинской части Полтавского СИЗО жестоко и систематически пытали людей. В частности, их на несколько суток привязывали к металлической кровати без еды, воды и туалета.

Подробнее о пытках в украинских тюрьмах мы писали в отдельном материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.