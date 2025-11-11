Бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил о выходе из наблюдательного совета "Энергоатома" после скандала с делом бизнесмена Тимура Миндича о коррупции в энергосфере.

Об этом Милованов написал на своей странице в Фейсбуке.

Он сообщил, что подал официальное обращение о созыве внеочередного заседания совета, однако его инициативу не поддержали.

Также, по словам Милованова, он предлагал отстранить должностных лиц, чьи имена фигурируют в расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и создать независимый комитет по этике и комплаенсу для проверки процедур закупок, финансов и контроля с привлечением международных экспертов.

При этом Милованов говорит, что решение приняли, но называет его "формальным".

Напомним, сегодня дело "Энергоатома" вышло на новый уровень. Фигурантам вручили первые подозрения, причем одно из них получил (заочно) бизнесмен Тимур Миндич - ближайший соратник Владимира Зеленского, которого называют кошельком президента.

Что означают новые пленки НАБУ с голосом Миндича и какие будут последствия, мы разбирали в отдельном материале.