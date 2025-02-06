Бывший министр экономического развития Тимофей Милованов возмутился тем, что антикоррупционная активистка Мария Барабаш передает США компрометирующую информацию о представителях украинской власти.

Пост на эту тему он написал в Фейсбуке.

"Мария Барабаш встречается со спикером Джонсоном в США, одним из суперлояльных людей Трампа, и обсуждает топ-3 коррупционеров Украины. Ранее она писала о Зеленском, Ермаке и других топовых чиновниках… Зачем рассказывать иностранным правительствам о коррупции в Украине? Они готовы обсуждать с нами свою коррупцию?" – написал Милованов.

"Мария дает американцам компромат, справедливый или нет, на украинское правительство. С целью что-то изменить в Украине. То есть Мария не обращается к украинским гражданам с целью что-то изменить, а обращается к иностранному правительству… Это неправильно", – добавил он.

Барабаш ответила Милованову в той же соцсети.

"Тимофей говорит, что Украина – суверенное государство. К сожалению, сейчас это далеко не так, потому что, во-первых, подонки, которых он защищает, уже почти уничтожили украинское самоуправление, а во-вторых, бывший министр должен знать, что украинская экономика сейчас продолжает функционировать исключительно благодаря внешней финансовой поддержке, в частности, средствам американских налогоплательщиков, помогающих поддерживать основные жизненные процессы в стране. Также он как обслуга коррупционной верхушки прекрасно понимает, насколько украинским чиновникам безразлично мнение своих граждан... Бандиты понимают только силу. Пока такой силой являются США. И потому им уже начинает быть страшно", – объяснила она причину возмущения экс-министра.

Вдобавок она обвинила его самого в коррупции.

"Тимофей, правда ли, что ты собирал деньги от украинских предпринимателей под видом донатов на Школу (Киевскую школу экономики, президентом которой является Милованов - Ред.), а потом выводил их через форму 2 или через несуществующие услуги по лоббизму в США в наличные деньги и организовывал доставку чемоданов с этими наличными твоему шефу – руководителю Офиса президента Андрею Ермаку?" – написала Барабаш.

Ранее мы подробно рассказывали о Милованове, который сам тесно связан с США.

Между тем на днях СМИ сообщили, что новая администрация США планирует расследовать деятельность украинского Центра противодействия коррупции.