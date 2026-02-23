Президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных партнеров в попытке избавиться от него через проведение выборов.

Об этом украинский президент сказал в интервью службе новостей BBC News.

"Вы хотите избавиться от меня или провести выборы? Я уверен, что в этом полугодии они придумают еще какую-то идею. Как вы сказали: если хотите избавиться от того, что мешает вам на дороге, найдите для этого хотя бы какой-то ясный законодательный путь", – заявил Зеленский.

Напомним, недавно президент Украины уже высказывал мнение, что Штаты хотят его сменить.

"Я думаю, что наши партнёры должны ответить на один вопрос: чего они хотят. Действительно ли они хотят выборов или просто хотят сменить меня? Потому что россияне просто хотят сменить меня", - заявил Зеленский.

Также Зеленский, который говорил, что Украина может провести выборы только после окончания войны, считает, что Кремль настаивает на быстром голосовании для того, чтобы отстранить его от власти.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.