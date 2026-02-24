Владимир Зеленский рассказал, в каком случае будет баллотироваться на выборах президента.

О своих планах он заявил во врем интервью немецкому изданию Tagesschau.

По словам президента, он может не пойти на выборы, только если война закончится.

"Я не знаю, буду ли идти на новые выборы. Вопрос в том, когда это (выборы - Ред.) будет, в какой ситуации будет государство. Если будет война и дальше, то это одна ситуация, тогда да. Если будет мир, не факт. Это не "да", но и не "нет". Это не факт", - сказал Зеленский.

На ремарку о том, что он обещал быть президентом только один срок, он ответил следующее: "Я пока на одном президентском сроке, он затягивается не по моей воле".

Вчера ВВС приводила несколько менее определенные слова президента на этот счет: он говорил, что еще не решил, будет ли снова баллотироваться.

"Я могу баллотироваться, а могу и не баллотироваться", - заявил Зеленский.

Также он обвинил западных партнеров в попытке избавиться от него через проведение выборов.

"Если хотите избавиться от того, что мешает вам на дороге, найдите для этого хотя бы какой-то ясный законодательный путь", – заявил Зеленский.