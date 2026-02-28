Россия рассматривает возможность выхода из переговоров, если Украина откажется выводить войска из Донецкой области.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам двух собеседников, близких к Кремлю, предстоящий на следующей неделе раунд переговоров станет решающим для понимания, смогут ли стороны согласовать условия прекращения войны.

Если президент Украины Владимир Зеленский не пойдёт на уступки, Москва, вероятно, выйдет из процесса, сообщили они.

"Россия готова подписать проект меморандума о мирном соглашении, если Украина согласится вывести войска из восточной части Донецкой области, заявил один из источников. После этого может последовать встреча на уровне президентов — Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского — для утверждения договорённостей и запуска взаимного отвода войск", - сообщают источники.

Москва также может согласиться на мониторинг режима прекращения огня под эгидой США, но не примет размещения иностранных войск на территории Украины и готова отказаться от требования ограничить численность украинской армии. Отдельно продолжаются переговоры о судьбе Запорожской атомной электростанции.

Россия же предлагает трёхстороннюю схему распределения выработки электроэнергии между Россией, США и Украиной. Киев поддерживает вариант "50 на 50" с участием США, которые могли бы делиться поставками с Москвой.

Но главным остается территориальный вопрос - вывод украинских войск из Донецкой области.

Как мы уже ранее писали, на это Зеленский может пойти только в случае очень сильного давления со стороны Трампа.

Будет ли такое давление оказано (особенно - с учетом начала войны в Иране) - главный вопрос, от которого зависит дальнейший ход переговоров. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.