Администрация президента США Дональда Трампа усиливает давление на Украину, требуя пойти на уступки России, в частности, согласиться вывести войска из Донбасса, чтобы завершить войну к началу лета.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на украинских чиновников.

Однако как именно США давят на Киев, в статье не описано.

"Неясно, какие шаги готовы предпринять США, если не получат от Украины желаемого по вопросам территории и выборов", - говорится в материале.

"Какие бы уступки ни обсуждались", украинская сторона заявляет, что не сможет заключить соглашение с Москвой без твёрдых гарантий безопасности от западных союзников. В то же время Киев считает, что президент РФ Владимир Путин отвергнет любое соглашение с гарантиями, которые Украина сочтёт достаточно надёжными.

"Форма таких гарантий остаётся неясной, несмотря на годы переговоров и активную дипломатическую деятельность после вступления Трампа в должность. По имеющейся информации, последние обсуждения касались технических вопросов, таких как порядок действий в случае нарушения режима прекращения огня, однако ключевые вопросы, на которые Украине необходимы ответы до согласия на уступки России, остаются нерешёнными", - говорится в статье.

Ранее депутаты сообщали, что США действительно хотят закончить переговоры до 15 мая, но это не является дедлайном.

Напомним, следующий раунд переговоров делегаций Украины, США и России состоится в Женеве 17-18 февраля.

Тем временем западные СМИ сообщают, что переговоры об Украине перед новым раундом зашли в тупик.