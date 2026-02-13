Мирные переговоры об урегулировании конфликта в Украине упёрлись в стену накануне их нового раунда, который должен состояться на следующей неделе.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Суть клинча заключается в том, что США не хотят заключать соглашение о гарантиях безопасности до тех пор, пока Киев и Москва не достигнут общей договорённости о прекращении войны. А поскольку Россия твёрдо настаивает на своём требовании вывести ВСУ из Донбасса, на что не согласен Киев, мирный процесс застопорился.

"Он (Дональд Трамп - Ред.) хочет уладить и закрепить множество вопросов, прежде чем подписывать соглашение. Он не хочет его просто подписать, и если это помешает дальнейшим мирным переговорам, то какой в ​​этом смысл?" - сказал изданию о гарантиях безопасности американский чиновник.

В то же время глава Белого дома, по его словам, не пытается использовать это соглашение в качестве рычага давления на президента Украины Владимира Зеленского.

"Обе стороны довольно сильно укрепились в своих позициях, но, думаю, все чувствуют, что есть путь вперёд", - добавил источник.

Издание пишет, что на прошлой неделе стороны достигли широкого соглашения о том, как определить прекращение огня и как может выглядеть демилитаризованная зона, если лидеры решат прекратить боевые действия. Но основные спорные моменты -территории и присутствие западных войск - остаются нерешёнными.

Ранее народный депутат и член комитета по нацбезопасности Фёдор Вениславский заявил об угрозе потери государственности, если война вскоре не будет прекращена. По его словам, мирные договорённости могут быть достигнуты в марте–апреле.

Напомним, вчера The Atlantic опубликовал материал об украинском президенте и его отношении к мирному соглашению. Что стало понятно из этой статьи, мы анализировали в отдельном разборе.