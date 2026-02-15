В Европе не вызвало эйфории вчерашнее выступление госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников присутствовавших на мероприятии.

Один из них заявил, что американский представитель показал изменение привычных Европе отношений.

"Рубио — это лучшее, на что мы можем надеяться от [американской] администрации. Но он все же довольно ясно дал понять, что если трансатлантические отношения не будут разорваны, то они будут значительно отличаться от того, к чему мы привыкли", - цитирует неназванного чиновника Financial Times.

В целом, издание считает что не смотря на более теплый тон речи Рубио (в сравнении с президентом США Дональдом Трампом и рядом его соратников), отношения между Европой и США остаются напряженными.

"Вот в чем дело: если что-то сломать, то собрать это обратно не так-то просто. Хорошо, что Рубио протянул руку, вместо того чтобы тыкать нам в глаз, но принципиально ничего не изменилось", - говорит другой чиновник.

При этом один из немецких дипломатов заявил, что слова Рубио звучали так, будто они предназначались для внутреннего американского рынка и избирателей, а не для международной аудитории в зале.

"Это не тот ответ, который мы искали", — подытожил собеседник издания из Германии.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский также провёл встречу с Марко Рубио.

Госсекретарь США в Мюнхене побывал и на встрече глав МИД G7 и Украины, обсуждались мирные усилия по вопросам энергетики и ПВО.

Перед этим же он заявлял, что на переговорах об Украине сузили круг вопросов, которые мешают мирному урегулированию.