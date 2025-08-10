В ходе встречи президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина на Аляске финального соглашения по урегулированию российско-украинского конфликта достигнуто не будет.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

По его словам, "полноценные" мирные переговоры, включая вопросы прекращения огня, территорий и гарантий безопасности Киеву, будут включать участие Украины и европейцев.

"В пятницу произойдёт проверка Путина президентом Трампом. И, разумеется, когда речь пойдёт о мирных переговорах, прекращении огня и о том, что будет после этого – о территориях, о гарантиях безопасности для Украины – Украина должна будет участвовать и будет участвовать. Но в пятницу важно понять, насколько серьёзен Путин. И единственный, кто может это сделать, – президент Трамп. Поэтому крайне важно, чтобы встреча состоялась. Это не будет окончательным решением. Не будет и финальной сделки", – заявил Рютте.

Ранее генсек Альянса попросил Индию, Китай и Бразилию повлиять на Путина, если Кремль не остановит войну.

Напомним, Марк Рютте считает, что Китай попытается втянуть Россию в войну с НАТО перед вторжением на Тайвань.