Новое мирное предложение по Украине выдвинула Москва, но Киев его пока не принял.

Это следует из заявления спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в эфире телеканала Fox News.

"Россия выдвинула мирное предложение. Оно может не устроить Украину, но такого прогресса раньше никогда не было", - сказал Уиткофф.

"Я считаю, что он (Путин - Ред.) сделал искренние попытки пойти на контакт. Он, безусловно, сделал это на саммите на Аляске", - добавил он.

Уиткофф также заявил, что на этой неделе проведет встречи с украинцами в Нью-Йорке, а с россиянами встречи проходят "постоянно".

Кроме того, спецпредставитель Трампа считает, что Путин стремится к завершению войны в Украине.

"Он говорил вам, что хотел положить конец войне?" - спросил ведущий.

"Безусловно. На столе лежит мирное предложение. Он, безусловно, сказал это, и, надеюсь, он придерживается этого заявления", - ответил Уиткофф.

На замечание, что "критики говорят, что это Путин играет со всеми вами", спецпосланник ответил: "Я думаю, что он предпринял добросовестные усилия для вовлечения. Он, безусловно, сделал это на саммите на Аляске, но это очень сложный конфликт. И президент полон решимости сделать все, чтобы покончить с этим конфликтом".

По словам Уиткоффа, Трамп "разочарован в какой-то степени" и Москвой, и Киевом, но сделал многое для сближения их позиций. Он отметил, что мирное предложение РФ рассматривается Киевом.

"Россияне выступили с предложением. Может, оно включает то, что украинцы смогут принять", - подытожил спецпредставитель Трампа.

Ранее Уиткофф заявил, что Соединённые Штаты надеются урегулировать войну в Украине до 31 декабря 2025 года.

Тем временем Трамп пригрозил санкциями не только России, но и Украине.

По его словам, Зеленского тоже нельзя назвать невиновным в ситуации, при которой явного движения к миру в Украине не видно.