"Путин стремится к завершению войны". Уиткофф заявил, что Москва выдвинула новое мирное предложение по Украине
Новое мирное предложение по Украине выдвинула Москва, но Киев его пока не принял.
Это следует из заявления спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в эфире телеканала Fox News.
"Россия выдвинула мирное предложение. Оно может не устроить Украину, но такого прогресса раньше никогда не было", - сказал Уиткофф.
"Я считаю, что он (Путин - Ред.) сделал искренние попытки пойти на контакт. Он, безусловно, сделал это на саммите на Аляске", - добавил он.
Уиткофф также заявил, что на этой неделе проведет встречи с украинцами в Нью-Йорке, а с россиянами встречи проходят "постоянно".
Кроме того, спецпредставитель Трампа считает, что Путин стремится к завершению войны в Украине.
"Он говорил вам, что хотел положить конец войне?" - спросил ведущий.
"Безусловно. На столе лежит мирное предложение. Он, безусловно, сказал это, и, надеюсь, он придерживается этого заявления", - ответил Уиткофф.
На замечание, что "критики говорят, что это Путин играет со всеми вами", спецпосланник ответил: "Я думаю, что он предпринял добросовестные усилия для вовлечения. Он, безусловно, сделал это на саммите на Аляске, но это очень сложный конфликт. И президент полон решимости сделать все, чтобы покончить с этим конфликтом".
По словам Уиткоффа, Трамп "разочарован в какой-то степени" и Москвой, и Киевом, но сделал многое для сближения их позиций. Он отметил, что мирное предложение РФ рассматривается Киевом.
"Россияне выступили с предложением. Может, оно включает то, что украинцы смогут принять", - подытожил спецпредставитель Трампа.
Ранее Уиткофф заявил, что Соединённые Штаты надеются урегулировать войну в Украине до 31 декабря 2025 года.
Тем временем Трамп пригрозил санкциями не только России, но и Украине.
По его словам, Зеленского тоже нельзя назвать невиновным в ситуации, при которой явного движения к миру в Украине не видно.