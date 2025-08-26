Война в Украине подходит к концу.

Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, чьи слова приводит RAI News.

"Все знают, что эта война подходит к концу. Я думаю, и президент РФ Владимир Путин, и президент Украины Владимир Зеленский понимают, насколько далеко зайдёт этот конфликт, как и Европа с американским президентом Дональдом Трампом. Они просто ждут момента, когда наберутся смелости объявить о его завершении", – сказал он.

Также Лула да Силва раскритиковал Евросоюз за планы увеличения военных расходов.

"ЕС одобрил выделение 800 миллиардов евро на перевооружение всех стран. Когда нам нужны деньги на борьбу с голодом и поддержание лесов, эти ресурсы следует направить на другие цели", – подчеркнул он, добавив, что больше всего мировых лидеров беспокоит, кто возьмёт на себя "военный долг" в Восточной Европе.

Ранее президент Бразилии призвал завершить войну в Украине через переговоры.

Напомним, в прошлом году Лула да Силва в ходе выступления на конференции ООН призывал остановить войну в Украине по линии фронта.