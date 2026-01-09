Президент США Дональд Трамп выразил готовность к участию американских военных в обороне Украины после завершения войны, но при условии, если Россия не станет нападать снова.

Об этом он сказал в интервью газете The New York Times.

"Я твердо чувствую, что они не будут вторгаться снова, иначе я бы на это не согласился", - сказал Трамп.

Он также прокомментировал возможные гарантии безопасности для Украины и подчеркнул, что США будут играть в их обеспечении второстепенную роль.

"Ее (Украины - Ред.) союзники, вся Европа, другие страны, которые в этом участвуют, и Соединенные Штаты", - сказал он, отдельно выделив, что основная нагрузка не должна лечь на Вашингтон.

Он дал понять, что по-прежнему считает Москву заинтересованной в мирном соглашении.

"Я думаю, он хочет заключить соглашение. Я так думал уже долгое время", - сказал Трамп о президенте РФ Владимире Путине.

Хотя признал, что как глава Кремля, так и Владимир Зеленский срывали мирное соглашение.

"У меня были случаи, когда я уже договорился с Путиным, а Зеленский отказывался от сделки, что меня шокировало. А бывали и случаи, когда всё было наоборот. Думаю, сейчас они оба хотят заключить сделку, но мы это ещё выясним", - отметил он.

В интервью Трамп отказался называть сроки завершения войны и не стал обещать расширения поддержки Киева.

"Я просто не хочу оказаться в положении, когда говорю это, потому что у меня есть обязательство попытаться спасти жизни. Мы делаем все, что можем. У меня нет сроков", - добавил президент США.

На основании слов главы Белого дома The New York Times сделала вывод, что они являются наиболее далеко идущими из его заявлений и и показывают его готовность взять на себя обязательства по отношению к Украине хотя бы в формате поддержки.

Напомним, из финального текста декларации, одобренной по результатам заседания "коалиции желающих" в Париже 6 января, была исключена фраза об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России.

Вчера Владимир Зеленский сообщил, что документ о гарантиях безопасности США уже "фактически готов к финализации" на будущей встрече с Трампом.