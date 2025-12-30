Объединенные Арабские Эмираты хотят купить часть украинской военной компании Fire Point, фигурирующей в коррупционном скандале с бизнесменом Тимуром Миндичем.

Об этом сообщает служба новостей BBC News Украина со ссылкой на источники.

По информации источников, оборонная группа EDGE, принадлежащая суверенному фонду Объединенных Арабских Эмиратов, планирует приобрести миноритарную долю у украинской компании, близкой к скандальному бизнесмену Тимуру Миндичу.

По словам источников, в рамках сделки продадут 30% доли компании. Сумма сделки составляет около 760 млн долларов.

Сообщается, что компания FP уже предоставила нужные документы в антимонопольный комитет.

Напомним, производитель дронов и ракет "Фламинго", украинская компания Fire Point фигурирует на записях переговоров участников коррупционной схемы, организованной Тимуром Миндичем.

Также мы писали, что в ноябре в набсовет Fire Point вошел экс-госсекретарь США Марк Помпео. Переход Помпео в компанию стал частью стратегии Fire Point по усилению международного веса на фоне продолжающегося коррупционного расследования.

А недавно Дания разрешила Украине построить военное производство на своей территории – это первый случай в НАТО. Речь идёт о предприятии компании Fire Point, которое будет производить ракетное топливо возле авиабазы Скридструп.