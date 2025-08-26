Верховная Рада приняла закон об основах государственной политики национальной памяти украинского народа. Этот законодательный акт, пока еще не подписанный президентом, резко усиливает роль Украинского института национальной памяти (УИНП) в жизни страны.

Практически это может означать резкое усиление процессов "декоммунизации и дерусификации".

Но не только. Закон прямо обозначает целью государственной политики борьбу с "заведомо недостоверной информации об истории Украины с целью публичной глорификации или оправдания империализма и тоталитаризма, соответствующих политических режимов, публичного отрицания преступлений против украинского народа".

Столь широкое толкование, под которое можно подвести, при желании, любую историческую дискуссию" уже вызвало резкую критику и обвинения в создании в Украине института цензуры и внедрении "идеологической и исторической инквизиции".

В то же время лоббисты закона считают, что время их поджимает. Они опасаются, что в ближайшее время "окно возможностей" для "украинизации и дерусификации" закроется. Например, в случае завершении войны. А потому призывают к радикальным действиям.

Подробнее о новом законе и его последствиях читайте в статье "Страны".

Вернули полномочия

Законопроект №13273, инициированный группой народных депутатов из разных фракций и депгрупп во главе с председателем парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никитой Потураевым ("Слуга народа"), Рада в редакции второго чтения одобрила без обсуждения 21 августа. За основу он был принят 16 июля. То есть с принятием не затягивали, что в последнее время случается только с важными для власти документами.

Голосование вызвало бурю восторга среди лоббистов закона. Недавно назначенный глава УИНП Александр Алферов на своей странице в Facebook назвал его "историческим" и "важным шагом для усиления национальной безопасности, защиты правды об истории и дальнейшего развития единой государственной политики памяти".

"Это новая страница в восстановлении нашей исторической памяти, важный шаг для украинизации и дерусификации", - охарактеризовал закон в посте на своей странице в Facebook один из представителей лобби народный депутат Роман Лозинский ("Голос").

Можно с ними согласиться, что документ вызовет серьезные последствия для внутренней ситуации, о которых мы расскажем чуть ниже.

Но для начала вкратце - история УИНП.

Институт был создан в 2006 году при президенте Викторе Ющенко постановлением правительства. В документе говорилось, что УИНП "является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров".

УИНП должен был, в частности, участвовать в "формировании и реализации государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти украинского народа", "содействовать консолидации и развитию украинской нации, ее исторического сознания и культуры", "обеспечивать всестороннему изучению многовековой истории украинского государственного строительства, этапов борьбы за восстановление государственности Украины в XX столетии", "обеспечивать изучении истории проживания на территории Украины других коренных народов и национальных меньшинств и их интеграции в украинское общество", помогать "увековечиванию памяти участников национально-освободительной борьбы, Первой и Второй мировых войн, жертв голодоморов и политических репрессий".

К слову, изучению и освещению конкретно фактов Голодомора посвящено гораздо больше пунктов, чем, например, мировым войнам (уже тогда УИНП не использовал понятие "Великая Отечественная война", хотя это было широко распространено в то время даже в официальных документах). Одной из задач института уже тогда была подготовка предложений по "окончательной ликвидации символов бывшего СССР". После 2014 года это стало основным направлением деятельности УИНП, собственно ради которого он и задумывался.

Но перед этим в 2010 году президент Виктор Янукович своим указом перевел институт в статус научно-исследовательского бюджетного учреждения при Кабмине, который, в свою очередь, сузил сферу деятельности УИНП.

Впрочем, после победы Евромайдана институт превратился в одного из творцов и проводников новой идеологической политики, в основу которой лег закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики.

УИНП надзирал за выполнением этого закона и связанных с ним документов. На этой работе сделал себе имя тогдашний директор УИНП львовский историк Владимир Вятрович - сегодня народный депутат от партии "Европейская солидарность" и член "гуманитарного комитета", который был главным для проекта №13273.

И теперь принятый на прошлой неделе закон, как пишет бывший глава УИНП Дробовик, вернул Институту статус, "отобранный когда-то Януковичем".

Поговорим теперь о содержании самого закона.

"Как во времена Инквизиции"

Закон прописывание целый ряд определений.

Например, в законодательство официально вводится понятие "рашизм". Это - "разновидность тоталитарной идеологии и практик, лежащих в основе российского нацистского тоталитарного режима, сформированного в государстве-агрессоре, и основанных на традициях российского шовинизма и империализма, а также практиках коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".

Российско-украинскую войну теперь официально будут называть "войной за независимость Украины", отсчет которой будут вести от 19 февраля 2014 года.

Вообще "мемориализация" событий и героев нынешней войны - в числе главных задач УИНП, считает Алферов.

Также появляется понятие "историческая антиукраинская пропаганда".

Под этим понимается распространение "заведомо недостоверной информации об истории Украины с целью публичной глорификации или оправдания империализма и тоталитаризма, соответствующих политических режимов, публичного отрицания преступлений против украинского народа, а также воздействия на общественное мнение в Украине или других государствах для отрицания субъектности Украины и прав украинского народа, закрепленных в Конституции".

Противодействие "исторической антиукраинской пропаганде" и преодоление ее последствий входят в число основных заданий госполитики нацпамяти.

Это очень широкое толкование. Под приведенные выше определение можно подвести любую историческую дискуссию, в которой события не рассматриваются в "черно-белых" тонах. И это уже вызвало резкую критику и обвинения в создании в Украине института цензуры, "идеологической и исторической инквизиции".

Например, политолог Юрий Романенко полагает, что "исторический" закон устанавливает в Украине "режим подавления инакомыслия в духе 1930-х годов в СССР".

Также критики заявляют, что нормы о борьбе с "заведомо недостоверной" исторической информацией прямо противоречат Конституции.

"Дело не в том, что Конституцию проигнорировали, а в том, что теперь вместо Конституции будет УИНП. Предыдущие антиконституционные законы были точечными, а этот ставит один из органов власти в исключительное положение цензора (что запрещено Конституцией) и арбитра (прерогатива судебной ветви власти). УИНП теперь вправе вмешиваться в любой вопрос гуманитарной сферы, накладывая клеймо "антиукраинской пропаганды". Он будет определять меру дозволенного в научном диалоге, в публичной риторике, в основах образования и в вопросах сохранения памятников. Такой власти никогда не предусматривала наша Конституция. Такая власть когда-то была у Святой Инквизиции (включая право отбивать у античных статуй то, что мозолило глаз - что-то ведь напоминает, не так ли?)" - написала на своей странице в Facebook эксперт Национального института стратегических исследований Ольга Михайлова.

Скрин "Страны"

Новые глубины "деколонизации"

Полномочия Института новым законом существенно расширены.

Например, он сможет предоставлять "обязательные для рассмотрения выводы, разъяснения и рекомендации" по целому ряду идеологических законов.

По сути это означает, что он будет трактовать их применение.

Оговариваются даже конкретные случаи: например, УИНП будет размещать на своем сайта периодически обновляемый "перечень лиц и событий, содержащих символику российской имперской политики", который будет составлен на основании выводов и рекомендаций самого института и некоей экспертной комиссии.

Закон также предписывает изменить "места памяти Второй мировой войны" - то есть памятники, мемориалы и могилы павших солдат - в соответствии с законами о "деколонизации", декоммунизации и государственном языке.

Это будет означать изъятие символики "российской имперской политики и коммунистического режима, исправление дат с 1941-1945 на 1939-1945, обеспечение надписей по-украински. На памятниках, памятных знаках и т.д. будут запрещены коммунистические символы (та же звезда), изображения "георгиевской (гвардейской) ленты или копий знамени Победы, боевых знамен, эмблем, другой символики советских органов государственной безопасности, репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917–1991 годов", а также надписи "Великая Отечественная война" или производные от нее, даты начала и окончания Великой Отечественной войны, надписи или изображения, связанные с "пропагандой" коммунистического режима или "российской имперской политикой".

Надписи на украинском языке на памятниках должны быть крупнее и находиться в центре, "дублированные" на другом языке - могут размещаться ниже или правее от них.

Не должно быть упоминаний названий российских городов, которым присвоены звания "город-герой" и "город воинской славы".

Выполнение этих требований приведет к кардинальной переделке, а то и сносу памятников в честь Второй мировой войны, что, надо полагать, инициаторы прекрасно представляют. Исключения могут сделать только для памятников, расположенных на местах захоронений, и то не для всех.

Закон оговаривает и "недоработки" в деле "деколонизации". Общины, из-за "недочетов" законодательства сохранившие в своих официальных наименованиях прежние названия городов - например, Новомосковская и Червоноградская - будут принудительно переименованы.

Такая же участь постигнет государственные и коммунальные учреждения, ответственность за переименование которых ложится на вышестоящие органы. Будет сделана еще одна попытка заставить местные советы изменить старые названия и убрать "символы российской имперской политики". Им дается на все полгода, или обязанность переходит к главам общин, у которых будет только три месяца, или же за тот же срок это должны сделать главы облгосадминстраций.

При этом переименованные в честь погибших во время нынешней войны украинских военнослужащих улицы и площади не могут менять названия в течение десяти лет.

Можно еще добавить, что закон вносит награды, учрежденные УНР и УГОР (Украинская главная освободительная рада созданная сторонниками Организации украинских националистов Степана Бандеры в 1944 году), признаются государственными наградами Украины. Их владельцам, вероятно, будут предоставлены некие государственные льготы, о чем говорится, например, в статье 15 закона о госнаградах.

Время поджимает

Надо сказать, среди сторонников закона об основах государственной политики национальной памяти сейчас царит большое воодушевление. Они ожидают, что с измененной законодательной базой директор УИНП Алферов "уже в первый год своей работы достигнет того, чего не удалось сделать нескольким его предшественникам за последние полтора десятилетия", полагает экс-директор института Дробович.

Исходя из закона, планы УИНП строит действительно большие. И, по всей видимости, воплотить их в жизнь попытаются максимально быстро. Энтузиазм подгоняет, но не только.

У лоббистов нововведений есть опасения, что в ближайшем будущем общественные настроения в Украине могут поменяться и усилится сопротивление радикальной украинизации и дерусификации. Оно и сейчас ощущается. Но, если, например, будет завершена война (особенно если одним из ее условий ее завершения станет изменение политики в отношении русского языка), то тренд действительно может поменяться. И проводимая УИНП политика, лишившись универсального оправдания "действуем по законам военного времени", может столкнуться с возрастающим отторжением в обществе и в политикуме.

"Откровенно говоря, мы живем в такой исторический момент, с таким разбросом сценариев, что у нас может оказаться не так много времени, прежде чем окно возможностей для украинизации и дерусификации начнет закрываться. Это печально, но факт", - сетует на своей странице в Facebook народный депутат от "Голоса" Роман Лозинский.

Скрин "Страны"

А журналист Отар Довженко призывает максимально ужесточить и ускорить дерусификацию, так как "окно" для нее может закрыться уже в ближайшие месяцы, а потому "всё, что успеем за это время дерусифицировать - то и наше".

"У меня есть предчувствие, что окно возможностей для дерусификации Украины и возвращения украинскому языку и культуре их законного места в стране может закрыться в ближайшие годы, если не месяцы. Поскольку Россия прекрасно знает правильный ответ на вопрос «какая разница?», требование прекратить дерусификацию и уравнять права русского и украинского языков в публичном употреблении неизбежно будет включено в любой пакет мирных договорённостей. Трудно предсказать, как пойдут торги, но если язык и русскую церковь на каком-то этапе переговоров предложат обменять на территории, детей, заложников или, скажем, прекращение огня — наши это примут. Если даже этого не произойдёт, на послевоенные выборы команда Зеленского выйдет с объединительно-умиротворяющими лозунгами и будет бороться за симпатии русскоязычного/ русскокультурного электората. Которому легко будет «продать» отказ от дерусификации как то, что «раскалывает страну». Сторонникам дерусификации/украинизации же, как всегда, предложат «бороться за умы и конкурировать качеством», что в переводе будет означать: «лузер, иди работай». Разумеется, трудно предсказать, перспектива ли это одного года или пяти, но если Украина не рухнет под давлением России и война всё-таки закончится мирным соглашением - это случится точно", - пишет Довженко.

Глава УИНП Алферов подобным образом свои задачи не формулирует, но это не значит, что он так не думает.

В любом случае, после принятия закона стоит ожидать ужесточения и ускорения всех еще ранее запущенных идеологически-исторических "дерусификаторских" процессов.