В 2025 году территориальные центры комплектования открыли десятки тысяч административных производств против украинцев, уклоняющихся от мобилизации в ВСУ. Лидером по количеству дел стал Киев - из-за плотного населения и большого числа приезжих, здесь зарегистрировано 7 163 производства.

Об этом сообщает мониторинговый ресурс Опендатабот

По данным ресурса, с начала года в стране зарегистрировано 47 046 производств, из которых 14 454 уже закрыты. В среднем открывается около 4,5 тысячи новых дел ежемесячно, при этом рекордным стал июль - 7 595 производств.

Другие регионы с наибольшим количеством производств:

- Сумская область - 4 251 (9%),

- Одесская область - 3 995 (9%),

- Днепропетровская область - 3 846 (8%),

- Харьковская область - 3 349 (7%).

Меньше всего дел зафиксировано на западе страны и в зоне боевых действий:

- Львовская область - 626,

- Ровенская - 464,

- Ивано-Франковская - 315,

- Херсонская - 137,

- Луганская (контролируемые Киевом территории ЛНР) - 11.

Как отмечается, подавляющее большинство украинцев, получающих штрафы за уклонение от мобилизации, - мужчины 25–45 лет. Они составляют около 80% всех случаев. Женщины штрафуются значительно реже: только 98 военнообязанных украинок, что составляет 0,2% от общего числа.

По данным Опендатабот, почти половина штрафов, выписанных в прошлом году, так и не была оплачена - 52% остались неоплаченными.

Напомним, как сообщили в Минобороны, правительство приняло решение о том, что все мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, не состоящие на учёте в ТЦК, будут поставлены на него автоматически.

На основании этого решения "Судебно-юридическая газета" сделала вывод, что все мужчины призывного возраста, не зарегистрированные в приложении "Резерв+" и не посещавшие ТЦК и СП, могут получить штраф, а при его неуплате - столкнуться с арестом счета.













