Президент США Дональд Трамп изменил публичную позицию по поводу убийства американца в Миннеаполисе сотрудником иммиграционной полиции ICE и отзывает из штата главу пограничной службы Грегори Бовино по прозвищу Грег из гестапо, а также многих других федеральных агентов.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Изначально Министерство внутренней безопасности США настаивало на версии, согласно которой мужчина в Миннеаполисе напал на полицейских, размахивая оружием. Об этом также заявлял Трамп.

Но вскоре эта версия начала рассыпаться, так как появились видео, опровергающие заявления властей. После этого Трамп сменил курс и отказался от резких оценок событий. Президент США направил в Миннесоту "пограничного царя" Тома Хомана, который выступает за "более адресный подход" при депортации мигрантов.

А сторонник жесткого подхода Бовино покинул штат. По данным The Atlantic, сейчас Бовино отстранен от должности "главного командующего" пограничной службы, а вскоре уйдет в отставку.

Как пишет WSJ, помощники Трампа были удивлены, когда президент США написал, что отправляет Хомана в Миннесоту.

Также Трамп дал понять, что хочет договориться, призвав местные власти к более тесному сотрудничеству, включая помощь в задержании нелегалов.

Трамп также провел "очень хороший" телефонный разговор с мэром Миннеаполиса, где продолжаются протесты против действий федеральных властей.

"У меня был очень хороший телефонный разговор с мэром Миннеаполиса Джейкобом Фреем. Достигнут значительный прогресс. Том Хоман встретится с ним во вторник, чтобы продолжить обсуждение", - написал Трамп в Truth Social.

Фрей ранее заявил, что просит суд запретить федеральным службам проводить операции по пресечению нелегальной миграции.

Разворот Трампа, отмечает WSJ, произошел после критики его сторонников-республиканцев, которые выразили обеспокоенность тем, что он растрачивает общественную поддержку перед промежуточными выборами.

Кроме того, администрацию Трампа раскритиковали в Национальной стрелковой ассоциации (NRA, National Rifle Association) - влиятельной организации, отстаивающей право на оружие, которая обычно выступает на стороне республиканцев. Ее члены призвали провести "полное расследование" убийства.

Напомним, близкие к Демократической партии СМИ пишут, что очередное убийство, совершённое агентами ICE, может привести к новому шатдауну в США.