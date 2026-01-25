Правительству США грозит новый шатдаун из-за убийств людей федеральными агентами в Миннесоте.

Об этом пишут близкие к Демпартии СМИ, в частности CNN.

Демократы в Сенате обещают заблокировать бюджет, пока не получат отчет о действиях агентов иммиграционной службы ICE. Последней каплей стала гибель 37-летнего медбрата Алекса Претти - он был застрелен во время федеральной спецоперации. Это уже вторая подобная смерть в Миннеаполисе за месяц, поэтому политики требуют немедленных реформ службы и жесткого контроля за ее финансированием.

Также сообщается, что демократы отказываются подписывать документ о государственных расходах на Департамент внутренней безопасности (department of homeland security), к которому принадлежит иммиграционная служба ICE.

"Демократы добивались разумных реформ в законопроекте о расходах Департамента внутренней безопасности, но из-за отказа республиканцев противостоять президенту Трампу законопроект о ДВБ оказался крайне недостаточным для пресечения злоупотреблений со стороны ICE (Иммиграционной и таможенной службы США). Я проголосую против", - заявил сенатор-демократ Чак Шумер.

К пятнице, проект финансирования должен собрать 60 голосов в сенате, при 53 местах у республиканцев. То есть, для избежания шатдауна нужно каким-то образом должны убедить восемь демократов проголосовать за него (так как один из республиканцев скорее всего проголосует против).

Другие демократы, которых цитирует CNN, требуют ответственности за действия ICE, и ограничения их полномочий.

Отмечается, что до этого демократы уже предлагали выделить 20 миллионов долларов на закупку боди-камер для агентов ICE, чтобы отслеживать превышения их полномочий, но республиканцы отвергли данную инициативу.

Американское правительство может частично прекратить работу уже 30 января, если к тому времени не будет одобрен бюджет.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал офицеров миграционной службы, которые вчера застрелили ещё одного человека в ходе столкновений в Миннеаполисе.

Напомним, в ноябре Трамп завершил самый долгий в истории США шатдаун.