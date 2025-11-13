Президент США Дональд Трамп подписал закон о временном финансировании правительства, тем самым завершив самый продолжительный в истории страны шатдаун, то есть приостановку работы федерального правительства. Подписанный документ ранее одобрили обе палаты конгресса. Он предусматривает финансирование до 30 января 2026 года.

Видео подписание опубликовал Белый дом.

Из-за шатдауна работа федеральных ведомств оказалась парализована почти на полтора месяца.

Шатдаун возник из-за противостояния между республиканцами и демократами. Демократы отказывались одобрить проект бюджета из-за того, что он не продлевал субсидии в рамках закона о доступном здравоохранении (Obamacare), срок действия которых истекает в конце 2025 года.

Но все же временное финансирование одобрили благодаря группе умеренных демократов, пошедших наперекор партийной линии. По их мнению, дальнейшее затягивание кризиса не приведет к улучшению ситуации. В итоге закон поддержали 60 сенаторов. 12 ноября его утвердила палата представителей, а сейчас подписал Трамп.

Помимо временного финансирования в документе закреплены три пакета годовых ассигнований: для военного строительства, законодательной власти и Министерства сельского хозяйства. Закон также гарантирует восстановление в должности госслужащих, получивших уведомления об увольнении, и выплату задолженности по зарплатам. Однако он не решает вопроса, спровоцировавшего политический кризис: сенаторы-республиканцы лишь пообещали, но не гарантировали, что отдельно проголосуют за продление субсидий в рамках Obamacare.

В течение следующих двух с половиной месяцев конгрессмены будут вести переговоры о принятии полноценного федерального бюджета.

Напомним, шатдаун начался 1 октября.

Из-за него США захлестнула самая большая волна увольнений за четверть века. Почти 700 тысяч федеральных служащих были отправлены в неоплачиваемые отпуска, причем многие еще и получили уведомления об увольнении. Нацгвардейцы, полицейские, авиадиспетчеры и сотрудники транспортных служб работали без зарплаты.