В США сделали первый шаг к преодолению рекордно затянувшегося шатдауна. Сенат одобрил законопроект, направленный на завершение остановки финансирования правительства.

Об этом сообщает агентство Reuters.

За документ проголосовали 60 сенаторов, среди них почти все республиканцы и восемь демократов. Против выступили 40 человек.

Теперь законопроект передан в палату представителей, где и будет решаться его судьба.

Напомним, как сообщала западная пресса, из-за шатдауна уже остановлены военные поставки Украине. Задержка коснулась, в том числе, поставки ракет воздух-воздух AMRAAM, РСЗО HIMARS и радаров Aegis.

На днях в Белом доме говорили, что экономический ущерб от шатдауна в США оказался гораздо больше, чем предполагалось, и может стать долгосрочным. В частности, потери ВВП составляют около 15 млрд долларов в неделю, из-за чего рост экономики в последнем квартале будет ниже, чем ожидалось.

Шатдаун в США начался 1 октября и длится уже более месяца. Прежний рекорд продолжительности был установлен в первое президентство Дональда Трампа: в 2018 году правительство не работало в течение 34 суток.