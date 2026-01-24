В США происходит резкое обострение ситуации вокруг сотрудников иммиграционной службы (ICE), которых поддерживает американский президент Дональд Трамп.

Кадры убийства агентами ICE одного из задерживаемых и видео массовых протестов публикуют политические телеграм-каналы.

Инцидент произошёл в Миннеаполисе, где во время операции иммиграционных служб застрелили мужчину. По словам главы городской полиции, задержанный погиб на месте. На кадрах видно, как несколько человек в балаклавах волокут человека по земле, в ходе чего один из силовиков наносит несколько ударов рукояткой пистолета в область головы задержанного. В какой-то момент агенты ICE отходят от неподвижно лежащего на земле мужчины, при этом двое из них совершают выстрелы в его сторону.

Происшествие наложилось на массовые акции протеста против действий ICE в Миннеаполисе, где на улицы вышли сотни тысяч людей. Протесты были вызваны предыдущими инцидентами с участием агентов ICE в штате.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз назвал сообщения о новой стрельбе "отвратительными" и потребовал вывести агентов ICE из города. Сенатор от штата Эми Клобушар заявила, что иммиграционную службу ICE необходимо немедленно убрать из Миннесоты.

Ранее широкий резонанс вызвало убийство феминистки Рене Гуд в США, после которого начались протесты против ужесточения миграционной политики администрацией США.

Также вспыхнули массовые беспорядки в Лос-Анджелесе после задержаний мигрантов.