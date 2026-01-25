Президент США Дональд Трамп поддержал офицеров миграционной службы (ICE), которые застрелили очередного человека в ходе столкновений в Миннеаполисе.

Об этом американский лидер написал на странице Белого дома в соцсети X и опубликовал фото оружия, которое, по его утверждению, было найдено у погибшего.

"Это пистолет стрелка, заряженный (с двумя дополнительными полными магазинами!) и готовый к применению — что это всё значит? Где местная полиция? Почему им не разрешили защищать сотрудников ICE? Мэр и губернатор отменили их вызов? Утверждается, что многим полицейским не позволили выполнять свою работу, что ICE пришлось защищаться самим - это непросто. 12 000 нелегальных преступников- иностранцев, многие из которых жестоки, были арестованы и вывезены из Миннесоты. Если бы они там оставались, вы увидели бы нечто гораздо худшее, чем то, что видите сегодня!" - написал Трамп.

Он также заявил, что мэр города и губернатор штата, поддержавшие протесты против миграционной службы, "подстрекают к восстанию своей напыщенной, опасной и высокомерной риторикой".

СМИ публикуют видео из Миннеаполиса, где сотрудники миграционной службы застрелили человека на фоне развернувшихся протестов.

Ранее резонанс вызвало убийство Рене Гуд, после которого в Миннеаполисе продолжаются протесты против ужесточения миграционной политики администрации США.

Напомним, украинцы в США боятся выходить на улицу из-за угрозы ареста миграционной службой.