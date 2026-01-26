В рейдах американской иммиграционной службой (ICE), которая в США оказалась в центре скандалов из‑за стрельбы по протестующим и жёстких задержаний мигрантов, регулярно участвует глава пограничной службы США Грегори Бовино.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

"Бовино оказался в центре внимания после жестких операций иммиграционной службы ICE в Миннеаполисе. 57-летний силовик стал публичным лицом курса Дональда Трампа на борьбу с нелегальными мигрантами", - пишет Bild.

Газета отмечает, что Бовино регулярно появляется на рейдах в образе, который многие сравнивают с эстетикой нацистской Германии: в строгом пальто, напоминающем полевую форму немцев, и с прической а-ля 1940-е. Иногда он надевает тактический шлем и позирует с автоматом в руках.

В соцсетях он публиковал видеоролики операций ICE, смонтированные в духе боевиков под музыку в стиле хеви-метал.

Губернатор Калифорнии и представитель Демократической партии Гэвин Ньюсом назвал Бовино "Грегом из гестапо", также противники миграционной политики Белого дома окрестили его "ускорителем эскалации".

Во время операции ICE в Чикаго он без предупреждения применил слезоточивый газ против толпы, а затем, по словам судьи, рассматривавшего это дело, "неоднократно лгал" о причинах своих действий.

После убийства ICE двух человек в Миннеаполисе Трамп пообещал провести проверку деятельности этой организации. Сам Бовино заявил в эфире CNN, что его подчиненные выполнили "работу очень хорошо", и пригрозил, что за сравнения ICE с гестапо могут быть последствия.

Напомним, Трамп поддержал офицеров иммиграционной службы, которые на днях снова застрелили человека в ходе столкновений в Миннеаполисе.

Между тем близкие к Демократической партии СМИ пишут, что очередное убийство, совершённое агентами ICE, может привести к новому шатдауну в США.