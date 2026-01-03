Зеленский назначит Кислицу первым заместителем главы Офиса президента
Заместителя главы Министерства иностранных дел Украины Сергея Кислицу назначат первым заместителем руководителя Офиса президента Кирилла Буданова.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своём телеграм-канале.
Зеленский добавил, что при этом Кислица продолжит участие в переговорном процессе по урегулированию конфликта Москвы с Киевом.
Напомним, "Страна" подробно писала о том, как повлияет назначение Буданова на переговоры о достижении мира с РФ.
Назначение главы ГУР начальником Офиса президента является своего рода маркером в реализации планов Зеленского относительно своего будущего и будет иметь как краткосрочные, так и долгосрочные последствия.
Ранее Зеленский предложил Шмыгалю пост министра энергетики.
Война в Украине продолжается 1410-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 3 января 2026 года, в обновляемом онлайне.
Ранее мы подготовили итоги 2 января: станет ли Буданов преемником Зеленского, войска РФ замечены западнее Гуляйполя, был нанесён удар по Хорлам.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.