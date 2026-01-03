Заместителя главы Министерства иностранных дел Украины Сергея Кислицу назначат первым заместителем руководителя Офиса президента Кирилла Буданова.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своём телеграм-канале.

Зеленский добавил, что при этом Кислица продолжит участие в переговорном процессе по урегулированию конфликта Москвы с Киевом.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как повлияет назначение Буданова на переговоры о достижении мира с РФ.

Назначение главы ГУР начальником Офиса президента является своего рода маркером в реализации планов Зеленского относительно своего будущего и будет иметь как краткосрочные, так и долгосрочные последствия.

Ранее Зеленский предложил Шмыгалю пост министра энергетики.

Война в Украине продолжается 1410-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 3 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

