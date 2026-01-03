Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил министру обороны Денису Шмыгалю стать министром энергетики.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Встретились с Денисом Шмыгалем. Спасибо за системную работу в Министерстве обороны и процессы, активизированные для обеспечения защиты нашего государства. Именно такая системность сейчас необходима для украинской энергетики. Это важно, чтобы после каждого российского удара мы могли оперативно восстанавливать разрушенное и развитие украинской энергетики было стабильным и достаточным для украинских нужд. Провели консультации с Премьер-министром Юлией Свириденко, и рассчитываю на поддержку парламентариями такого подхода и позиции первого вице-премьер-министра и министра энергетики для Дениса Шмыгаля", - говорится в сообщении.

Напомним, прежняя министр энергетики Светлана Гринчук подала в отставку в ноябре на фоне коррупционного скандала в энергосфере. С тех пор эта должность оставалась вакантной.

Как ранее заявил Зеленский, пост министра обороны займет нынешний первый вице-премьер Михаил Федоров.

При этом также сообщалось, что в настоящее время в политкругах "уверенно и активно говорят" о скором увольнении главы Службы безопасности Украины Василия Малюка и смены десятка глав ОВА, среди которых в том числе глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Подробнее о значении последних перестановок во власти мы писали в отдельном материале.