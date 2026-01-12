Президент Украины Владимир Зеленский назначил новое руководство Тернопольской и Волынской областных военных администраций.

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Офиса президента.

Согласно указам, новым главой Тернопольской области станет Тарас Пастух, а временным и.о. начальника Волынской ОВА – Роман Романюк.

Прежний глава Волынской ОВА Иван Рудницкий назначен заместителем начальника Службы безопасности Украины.

Напомним, Оборонный комитет Верховной Рады не поддержал отставку Малюка с поста главы СБУ. Мы перечисляли нардепов, которые голосовали против.

Война в Украине продолжается 1419-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 12 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Накануне в ВСУ заявили, что РФ создаёт плацдарм для развития дальнейшего продвижения в Сумской области. По оценке военных, наступление ведётся в направлении поселка Хотень, что в перспективе создает опасность для областного центра. В частности, войска противника увеличили активность беспилотников и пытаются обойти украинские позиции с флангов.

