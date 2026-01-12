Против увольнения Василия Малюка с должности главы СБУ проголосовали шесть членов парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки: это представители "Голоса" Соломия Бобровская, Сергей Рахманин и Роман Костенко, а также депутаты от "Евросолидарности" Ирина Фриз, "Батькивщины" Вадим Ивченко и от "Слуги народа" Юрий Мисягин.

Воздержались депутат от СН Федор Вениславский и член депгруппы "Восстановление Украины" Александр Ковалев.

Об этом сообщил источник "Страны" в парламентском комитете.

При этом, по словам источника, власти попытаются продавить положительное решение комитета по увольнению Малюка завтра, проведя новое заседание в онлайн-режиме.

"Им (власти - Ред.) сегодня не хватило людей, готовых проголосовать "за". Следующее заседание состоится завтра и в онлайн-режиме, в ходе которого решение проведут", - прогнозирует источник.

Что касается голосования в сессионном зале, то сейчас, ввиду нехватки голосов за отставку Малюка в "Слуге народа", ведутся переговоры с другими фракциями и группами, чтобы добрать голоса там.

"Однако и там все непросто - внутри отдельных групп и фракций наблюдается раскол по этому вопросу", - рассказал источник.

Ранее нардеп Железняк сообщил, что "слуги народа" снимают с повестки все запланированные на завтра законопроекты в связи с отсутствием голосов и оставляют только кадровые вопросы. В то же время, по словам нардепа, в повестке дня Рады на этой неделе нет голосования за назначение нового главы СБУ.

Между тем исполняющим обязанности главы СБУ уже назначен Евгений Хмара.

